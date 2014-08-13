Сделать сейчас качественный фотоколлаж в Photoshop

Необходимо до обеда на фотографии вместо будки поставить дверь. Из-за двери должен литься свет, как будто за дверью рай или какой-то другой более светлый мир. Иллюстрация для IT сайта. (Фотография-исходник в высоком разрешение и сделана качественно.)

Обязательно один сильный пример созданной вами иллюстрации в заявке и цену.