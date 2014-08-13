Сделать сейчас качественный фотоколлаж в Photoshop

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Завершен3 заявки187 просмотров

Необходимо до обеда на фотографии вместо будки поставить дверь. Из-за двери должен литься свет, как будто за дверью рай или какой-то другой более светлый мир. Иллюстрация для IT сайта. (Фотография-исходник в высоком разрешение и сделана качественно.)

Обязательно один сильный пример созданной вами иллюстрации в заявке и цену.

11 лет назад
Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

McLess
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
11 лет назад
$20
1 день
Все отлично. С Вячеславом можно работать.
Приятно было поработать. Не откажусь и от дальнейшего сотрудничества

Заявки фрилансеров

McLess
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
11 лет назад

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