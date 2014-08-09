Качественный художественный контент для сайта

Нужно выполнить несколько рисунков в высоком разрешении с выраженной текстурой для сайта. Обратите внимание, что это не уровень картинок из клипарта и векторные штучки. Нужны высококачественные текстуры и умение рисовать драпировку. Что в задании:

1. знамя (плоская текстура, без драпировки, ширина 1600 пикселей) с логотипом. К знамени нужен слой bump map.

2. кнопка на сайт

3. текстура подложки под текст

4. декоративная лента "обвивающая" рамку.

5. 18 заглавных букв, под средневековые буквицы.

Подробнейшее ТЗ с примерами картинок имеется. Без ссылок на свои работы и портфолио, просьба, не обращаться.