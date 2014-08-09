100 изображений необходимо разделить на 2-3 слоя (задний фон, второстепенный объект, главный объект). К каждому изображению будет дано пояснение что есть Главный объект, второстепенный объект, остальное фон. Срок до 18.08.14 Цена 1500р. Могу выслушать Вашу ...
Качественный художественный контент для сайта
Нужно выполнить несколько рисунков в высоком разрешении с выраженной текстурой для сайта. Обратите внимание, что это не уровень картинок из клипарта и векторные штучки. Нужны высококачественные текстуры и умение рисовать драпировку. Что в задании:
1. знамя (плоская текстура, без драпировки, ширина 1600 пикселей) с логотипом. К знамени нужен слой bump map.
2. кнопка на сайт
3. текстура подложки под текст
4. декоративная лента "обвивающая" рамку.
5. 18 заглавных букв, под средневековые буквицы.
Подробнейшее ТЗ с примерами картинок имеется. Без ссылок на свои работы и портфолио, просьба, не обращаться.
Выбранный исполнитель
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