Перевод готового логотипа в вектор.

Данная работа будет интересна в основном начинающим ввиду того что работы минимум и будет отзыв.

Есть логотип в растре. Требуется перевести его в вектор, добавить 1 символ и чуть лучше скомпоновать (сделать общую композицию в форме круга и выровнять элементы относительно друг-друга) с эстетической точки зрения, упростить с сохранением смысла.