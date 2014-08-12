Работа срочная. сделать надо сегодня. Суть работы. Есть фотографии столов с тумбами, фотографии сделаны под углом. Нужны изображения тумбочек в фас. можно в чуть схематичном виде. пример оригинальной ...
Перевод готового логотипа в вектор.
Данная работа будет интересна в основном начинающим ввиду того что работы минимум и будет отзыв.
Есть логотип в растре. Требуется перевести его в вектор, добавить 1 символ и чуть лучше скомпоновать (сделать общую композицию в форме круга и выровнять элементы относительно друг-друга) с эстетической точки зрения, упростить с сохранением смысла.
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