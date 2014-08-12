Перевод готового логотипа в вектор.

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок247 просмотров

Данная работа будет интересна в основном начинающим ввиду того что работы минимум и будет отзыв.

Есть логотип в растре. Требуется перевести его в вектор, добавить 1 символ и чуть лучше скомпоновать (сделать общую композицию в форме круга и выровнять элементы относительно друг-друга) с эстетической точки зрения, упростить с сохранением смысла.

11 лет назад
set44
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$13
2 дня
Ольга отличный специалист. Работа выполнена замечательно. Творческий подход к выполнению поставленной задачи. Всегда на связи. Рекомендую. Полностью доволен сотрудничеством, буду обращаться еще.
Было приятно сотрудничать с Олегом. Задачи ясны, никаких трудностей в процессе работы не возникло, оплата мгновенная. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад