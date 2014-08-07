Нарисовать шапку для личного блога!

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок221 просмотр

дизайн уже придуман. для рисования предоставлю образец картинки, с которой нужно перерисовать, с некоторыми изменениями.

нужно нарисовать офис, в котором я сижу за столом!

11 лет назад
sav4ikvp
Георгий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров