По картинке (приложил) обрисовать логотип и сделать его "вышитым" Оплата 500 р. Заказ закрываю. К сожалению ни один из предложенных вариантов не подходит. Спасибо всем кто откликнулся. Данная работа была выполнена силами другого фриленсера с другого сайта. ...
- $8Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима отрисовка иллюстраций к книге. Стиль и деталлировка как на прикрепленных изображениях (пример). Примерно 20 иллюстраций Необходимо, наличие портфолио с подобными работами. От вас цена за одну иллюстрацию и сроки. Спасибо всем кто откликнулся. Задание закрыто. В ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Простая работа будет полезна новичкам, На основе данных в любой сметной программе заполнить эти формы и потом просто вывести их в Эксель. Оплата 300 р.Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Простая работа будет полезна новичкам, На основе данных в любой сметной программе заполнить эти формы и потом просто вывести их в Эксель. Оплата 300 р.Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Тематика 50лет победы в ВОВ. Альбом для монет.Внешняя страница+внутреняя. Размер А4. Книжка. Монеты будут располагаться на двух сторонах внутри. Оплата 1000 р.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $13
Данная работа будет интересна в основном начинающим как для рейтинга так и для отзыва. Создание логотипа для компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием ресторанного оборудования. Более подробно название, цвета, примерно что хотелось бы видеть уже выбранному исполнителю. Оплата ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $21
Необходимо обрисовать в векторе в Кореле орнаменты в количестве 4 шт. Орнаменты несложные много повторяющихся элементов так что для знающего данная работа будет простой. Оплата 800 р. Пример одного из них прилагаю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $13
Данная работа будет интересна в основном начинающим как для рейтинга так и для отзыва. Создание логотипа для компании, занимающейся пассажирскими перевозками на микроавтобусах. Более подробно название, примерно что хотелось бы видеть уже выбранному исполнителю. Оплата 500 руб.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $13
Данная работа будет интересна в основном начинающим ввиду того что работы минимум и будет отзыв. Есть логотип в растре. Требуется перевести его в вектор, добавить 1 символ и чуть лучше скомпоновать (сделать общую композицию в форме ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад