Данная работа будет интересна в основном начинающим как для рейтинга так и для отзыва. Создание логотипа для компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием ресторанного оборудования. Более подробно название, цвета, примерно что хотелось бы видеть уже выбранному исполнителю. Оплата ...