set44

Олег Лысак set44

 
45 летРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Обрисовать логотип.

    $8

    По картинке (приложил) обрисовать логотип и сделать его "вышитым" Оплата 500 р. Заказ закрываю. К сожалению ни один из предложенных вариантов не подходит. Спасибо всем кто откликнулся. Данная работа была выполнена силами другого фриленсера с другого сайта. ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрации к книге

    Необходима отрисовка иллюстраций к книге. Стиль и деталлировка как на прикрепленных изображениях (пример). Примерно 20 иллюстраций Необходимо, наличие портфолио с подобными работами. От вас цена за одну иллюстрацию и сроки. Спасибо всем кто откликнулся. Задание закрыто. В ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Альбом для монет.

    $15

    Тематика 50лет победы в ВОВ. Альбом для монет.Внешняя страница+внутреняя. Размер А4. Книжка. Монеты будут располагаться на двух сторонах внутри. Оплата 1000 р.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать логотип.

    $13

    Данная работа будет интересна в основном начинающим как для рейтинга так и для отзыва. Создание логотипа для компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием ресторанного оборудования. Более подробно название, цвета, примерно что хотелось бы видеть уже выбранному исполнителю. Оплата ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать в векторе орнаменты.

    $21

    Необходимо обрисовать в векторе в Кореле орнаменты в количестве 4 шт. Орнаменты несложные много повторяющихся элементов так что для знающего данная работа будет простой. Оплата 800 р. Пример одного из них прилагаю.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать логотип.

    $13

    Данная работа будет интересна в основном начинающим как для рейтинга так и для отзыва. Создание логотипа для компании, занимающейся пассажирскими перевозками на микроавтобусах. Более подробно название, примерно что хотелось бы видеть уже выбранному исполнителю. Оплата 500 руб.

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод готового логотипа в вектор.

    $13

    Данная работа будет интересна в основном начинающим ввиду того что работы минимум и будет отзыв. Есть логотип в растре. Требуется перевести его в вектор, добавить 1 символ и чуть лучше скомпоновать (сделать общую композицию в форме ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sveta-01s
Светлана 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
На основе данных заполнить формы КС-2 и КС-3
Отличный заказчик! Задание объяснил грамотно и доступным языком. Рекомендую!
Отличный исполнитель ! Работа проделана правильно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Создать логотип.
Оплатили в срок, было приятно работать, рекомендую!
Великолепная работа. Анастасия показала творческий и профессиональный подход к разработке, учитывала пожелания, нюансы, изменения и дополнения. Работа выполнена великолепно. Постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать в векторе орнаменты.
Понравилось работать с Олегом. Постоянная связь, корректные комментарии по недочетам, оплата вовремя.
Понравилось работать с Еленой, работа выполнена грамотно и в строго оговоренные сроки, уделяет пристальное внимание к мелочам, оперативно вносит необходимые правки. Рекомендую !
Ответный отзыв
Olya-Volya
Ольга 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Перевод готового логотипа в вектор.
Было приятно сотрудничать с Олегом. Задачи ясны, никаких трудностей в процессе работы не возникло, оплата мгновенная. Всем рекомендую!
Ольга отличный специалист. Работа выполнена замечательно. Творческий подход к выполнению поставленной задачи. Всегда на связи. Рекомендую. Полностью доволен сотрудничеством, буду обращаться еще.
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