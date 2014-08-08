100 изображений необходимо разделить на 2-3 слоя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок182 просмотра

100 изображений необходимо разделить на 2-3 слоя (задний фон, второстепенный объект, главный объект). К каждому изображению будет дано пояснение что есть Главный объект, второстепенный объект, остальное фон. Срок до 18.08.14 Цена 1500р. Могу выслушать Вашу цену.

11 лет назад
ujhsysx89
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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