Ищу иллюстратора для создания рисунков к блоге. Первые несколько рисунков - позы при кормлении грудью. И еще рисунок для поста о пользы прослушивания детьми музыки Моцарта.
Перерисовать изображение в векторе
Необходимо перерисовать изображение в векторе. Один из трех центральных изображений. Текст по бокам не надо.
ДОБАВИЛ фото в качестве
Заявки фрилансеров
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