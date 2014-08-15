Нужен примерно такой калькулятор http://www.oknastreet.ru/stoimost-new/kalkuljator-plastikovyh-okon.html и такой http://www.oknastreet.ru/stoimost-new/kalkuljator-balkonov.html
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать три подобных модуля: http://skinali-studio.ru/products/kuhonnye-fartuki-iz-stekla/ http://skinali-studio.ru/products/steklyannye-panno/ http://skinali-studio.ru/products/ekrany-dla-radiatorov/ Естественно не похожий на оригинал, и с возможность добавлять свое изображение и редактировать его размер и выбор какую часть изображения показывать.Анимациянет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо до вечера перерисовать рисунок в векторе. Необходим только один из трех центральных элементов. Они одинаковые. Ленты перерисовывать не надо.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо перерисовать изображение в векторе. Один из трех центральных изображений. Текст по бокам не надо. ДОБАВИЛ фото в качествеИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
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