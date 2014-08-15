webspiter

Валерий Климов webspiter

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
pani-olenka
Олена 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать рисунок в векторе.
Спасибо. СВалерием приятно работать: быстро, понятно, и моментально оплачено.
Спасибо Елене за работу. Быстро и качественно. Рекомендую для сотрудничества.
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