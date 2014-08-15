Необходимо создать три подобных модуля: http://skinali-studio.ru/products/kuhonnye-fartuki-iz-stekla/ http://skinali-studio.ru/products/steklyannye-panno/ http://skinali-studio.ru/products/ekrany-dla-radiatorov/ Естественно не похожий на оригинал, и с возможность добавлять свое изображение и редактировать его размер и выбор какую часть изображения показывать.