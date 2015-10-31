Текст для резюме

Александр, добрый день.

Не видел у Вас примеров таких работ, но может быть возьметесь. Мне необходимо составить "вкусное" резюме, для моего профайла в linked.in, которое бы быстро цепляло глаз рекрутера. Сама информация у меня конечно же есть, но в ней не хватает эмоций, которые бы выделяли бы меня из десятков таких же.

Если Вы готовы взяться - готов к обсуждению цены и технического задания.

С уважением,

Степан