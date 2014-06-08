Работа по географии

Тема: Анализ себестоимости продукции. Объем - 40 стр. Срок - как можно скорее
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Всем привет.
Веду поиск исполнителя для написания работы по географии "Тема прикреплена в файлах"
Работа с уклоном в географию.
Требуются карты, графики и.т.д.
Есть НЕутвержденный план - можно изменить. (ссылка в файлах)
Срок написания до 10 июня 2014 года.
Объем работы 60-70 страниц.
Просьба отзываться тем, кто уверен в своих силах.
Гарантирую хорошую оплату, при хорошей работе! Связь 24/7.
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