Работа по географии

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки265 просмотров
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Всем привет.

Веду поиск исполнителя для написания работы по географии "Тема прикреплена в файлах"

Работа с уклоном в географию.

Требуются карты, графики и.т.д.

Есть НЕутвержденный план - можно изменить. (ссылка в файлах)

Срок написания до 10 июня 2014 года.

Объем работы 60-70 страниц.

Просьба отзываться тем, кто уверен в своих силах.

Гарантирую хорошую оплату, при хорошей работе! Связь 24/7.

10 лет назад
lilraider
Антон 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$1000
18 дней
Крайне рекомендую Елену. Очень ответственный фрилансер! Работа была сделана в короткий срок, качественно, с отличной уникальностью. Человек практически всегда онлайн. На него можно рассчитывать при ограниченных сроках исполнения. Спасибо большое. Было приятно сотрудничать!
Огромное спасибо Вам, Антон, за нестандартное и интересное задание, оперативное и комфортное общение, всяческое участие в процессе написания работы, достойную оплату и человеческое отношение. Рекомендую Антона как компетентного и надежного заказчика.