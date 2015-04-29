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Наполнение интернет-магазина (NetCat)
Добрый день.
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами (кондиционеры).
Предоставляем:
- список моделей
- для каждого товара ссылка на его техническое описание, т.е. искать информацию не нужно.
- все разделы в магазине уже созданы.
Количество позиций товаров: 160 шт
Кол-во характеристик для каждого товара: 25
Кол-во картинок для каждого товара: 1
======= ВАЖНО!!! ==================
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕНОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!
Были случаи недоразумений с клиентами из-за ошибок в техническом описании.
НАМ ВАЖНА НЕ СКОРОСТЬ, А КАЧЕСТВО.
Все позиции товара мы проверяем.
Выбранный исполнитель
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