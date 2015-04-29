Наполнение интернет-магазина (NetCat)

Добрый день.

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами (кондиционеры).

Предоставляем:

- список моделей

- для каждого товара ссылка на его техническое описание, т.е. искать информацию не нужно.

- все разделы в магазине уже созданы.

Количество позиций товаров: 160 шт

Кол-во характеристик для каждого товара: 25

Кол-во картинок для каждого товара: 1

======= ВАЖНО!!! ==================

ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕНОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!

Были случаи недоразумений с клиентами из-за ошибок в техническом описании.

НАМ ВАЖНА НЕ СКОРОСТЬ, А КАЧЕСТВО.

Все позиции товара мы проверяем.