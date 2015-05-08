Добавить товары в магазин на Webasyst

Необходимо добавить 35 товаров.

1.Добавляем название, title, description по шаблону

2. Характеристики берем с сайта производителя и переводим на русский, пример http://benmahobby.com/productshow.asp?id=824&pst=1001001001

3. Ищем и добавляем фото без копирайтов(фото должны быть большими, и чем больше тем лучше).

4. Ищем и добавляем видео с ютуба