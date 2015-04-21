Требуются авторы с функциями контент-менеджера для информационных сайтов по темам: 1. Строительство, отделка, ремонт 2. Обслуживание и ремонт автомобилей 3. Новорожденные: уход, развитие, здоровье 4. Денежные переводы и услуги банков ...
Необходимо создать из темы на вордпресс студию сайтов
Здравствуйте есть тема студии web сайтов на вордпресс...необходимо изменить ее и наполнить содержимым...аналог сайта есть,все вопросы в личку....предлагайте расценки
Заявки фрилансеров
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