Необходимо создать из темы на вордпресс студию сайтов

Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 5-10 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии будут предоставлены. Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес, этаж, цена), добавлять фотографии и небольшой ...