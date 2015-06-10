stas201430

Станислав stas201430

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Aferuk
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сделать форму обратной связи на сайт cms drupal
Drupal
Быстрая оплата, адекватный заказчик. Рекомендую
Отличный исполнитель,все четко и грамотно,всегда на связи!Рекомендую!!!
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uaix
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Необходимо установить 4 темы на вордпрессе
WordPress
Отличный заказчик! Всегда четкое ТЗ, и своевременная оплата.
Отличный исполнитель,сделал больше чем надо!Будем сотрудничать!Рекомендую!
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huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Требуется сверстать страницы из psd(только верстка качеств)без натяжки
Очень ответственный и добросовестный заказчик ! Всегда приятно иметь с такими дело ! Буду рад работать в будущем !
Отличный исполнитель,сделал все как нужно и даже больше,всегда на связи.Четкий,оперативный!Рекомендую!
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Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработать меню на joomla,а то сайт тормозит
Joomla
Хороший, легкий в общении заказчик. Своевременная оплата. Приятно работать!
Мне понравился исполнитель,взялся за работу,за которую не каждый бы взялся!!!Будем сотрудничать!Рекомендую!
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TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт контентом
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок.
Качественный исполнитель,надеюсь будем сотрудничать
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