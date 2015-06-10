stas201430

Здравствуйте нужна полная копия сайта на опенкарт...все сделать нужно один в один как на сайте донора,сайт не сложный,жду предложения http://www.tictactoy.ru/ сайт донор,версия любая
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
тематика о работе на фреймворке Yii все функции стандартные для таких типов сайтов: фронтенд, бэкенд для соискателей, работодателей и администратора интеграция с платежной системой робокасса ...Закрыт10 лет назад
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сайт-портал музыки,со всеми функциями,которые входят в т.з...подробности кандидатам,сроки ограниченыСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на жумла,есть новый дизайн готовая верстка,надо натянуть на сайт...верстка готова,при этом надо сохранить ссылки..подробности кандидатамСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется перенести магазин на prestashop с хостинга на vps,а также настроить файрвол там...подробности кандидатамЗакрыт10 лет назад
Требуется профессионал для правок сайтов на вукомерс.т.з прикреплено ниже,жду сроков и оценки)пожалуйста студии и ученики не беспокоитьСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить рекламную компанию на сайт с недорогими кликами http://www.радуга-хостел.рфКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача 1: Сделать так чтобы эти мини прайсы отображались с картинкой. (примеры вышлю) Задача 2: Сейчас в мини прайсах можно выбрать только один какой-то прайс, чтобы сохранить его в пдф,. Нужно сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброе утро есть правки на битриксе...здесь выложу что нужно сделать. 1. На главной странице (она должна была быть динамичческо) и в категориях товары «подгружаются» по 20 штук, и так как в строчке 3 товара, ...Закрыт10 лет назад
требуется сверстать страницы из psd(только верстка качеств)без натяжки...макеты скину кандидатам, жду заявок,исполн выберу быстроHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброе утро,требуется создать лендинг на тему рыбалки по вашему образцу...то есть используем ваш лендинг,меняем картинки,текст и телефоны...все...cms wordpressСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно поправить стили или верстку на сайте гришины.рф чтобы в мобильной версии отображались корректно фоновые изображения...движок битриксHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- заказ НЕ приходит на почту - заказ должен приходить на почту в таком виде в каком дам (заказ.docx вышлю исполн) (надо убрать все лишнее из Заказа и добавить чего нет) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт по т.з https://yadi.sk/d/Hn1f34s2hfgfM по срокам ограничено,cms желательно wordpress дизайн остается этот http://komok.kg/ пишите цену и сроки,сразу говорю студии а также ученики не беспокоитьВеб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
http://apavi.ru/tag/zhenskie-kedy-converse/ выберите допустим сбоку желтый цвет и вылезут не только кеды,а еще сумки фильтр не работает именно в тегах в категориях нормальноЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать правки на joomla+jbzoo... Пишите кто реально знаком с этим компонентом.. Т. З вышлю кандидатуЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте необходимо сверстать лендинг с макета,пишите те,кто готов приступить сейчас,потому как надо сдать завтра...от вас цена...если хорошо сделаете сработаемся...макет вышлю кандидатуHTML-верстка23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер,необходимо установить 4 темы на вордпрессе,а также заменить англ инфу на русскую по примеру,который я дам...сделать нужно срочно,Предлагайте цену 1. Wedding Suite Ссылка на скачку: http://www67.zippyshare.com/v/pRIA10Jp/file.html Нужные варианты: http://webnus.biz/themes/weddingsuite/rose/ ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Требуется написать модуль бронирования.Нужно написать вот такой модуль или приспособить существующий. При выборе какой либо позиции на листе должна открыться форма с позициями приведенными на рисунке, (рисунок скину)поля ввода все обязательны. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт gelios-akb.ru 1. Необходимо подготовить подбор аккумулятора по автомобилю. Есть база марок и моделей автомобилей аналогичная сайту akbmag.ru с параметрами по полярности и емкости аккумулятора для каждого автомобиля. ...Закрыт10 лет назад