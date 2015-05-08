Ищу опытного и аккуратного специалиста наполнить сайт, движёк MODx.

Задание:

Даётся определённый сайт с которого будет копироваться вся информация, а именно:

1. Раздел-подкатегория-товар. (если создаём раздел, подкатегорию или товар, обязательно вписываем заголовок, мета тайтл, ключевые слова, мета дескрипшин), так же не забываем вставлять картинки в разделы и подкатегории (что бы вставить картинку дописываем assets/

2. Карточка товара: Наименование товара, Мета тайтл, Ключевые слова, Мета дескрипшин. Далее идет описание товара, цена товара (смотрим по прайсу) по артикулу. Цена товара в EUR евро «Валюта». Не забываем артикул, вставляем его в «Код по Евротеку». Фотография товара (что бы вставить картинку дописываем assets/. Параметры товара смотрим очень внимательно! Производитель указываем как на сайте донора. И сопутствующие товары добавляем по 5 шт можно из разных категорий.

Делаем отчёт о проделанной работе в Excel

Товаров около 300

Цена за одну позицию 10 руб

Если понравится исполнитель в дальнейшем будем сотрудничать. Работы много!