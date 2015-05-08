Наполнить сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок285 просмотров

Ищу опытного и аккуратного специалиста наполнить сайт, движёк MODx.

Задание:

Даётся определённый сайт с которого будет копироваться вся информация, а именно:

1. Раздел-подкатегория-товар. (если создаём раздел, подкатегорию или товар, обязательно вписываем заголовок, мета тайтл, ключевые слова, мета дескрипшин), так же не забываем вставлять картинки в разделы и подкатегории (что бы вставить картинку дописываем assets/

2. Карточка товара: Наименование товара, Мета тайтл, Ключевые слова, Мета дескрипшин. Далее идет описание товара, цена товара (смотрим по прайсу) по артикулу. Цена товара в EUR евро «Валюта». Не забываем артикул, вставляем его в «Код по Евротеку». Фотография товара (что бы вставить картинку дописываем assets/. Параметры товара смотрим очень внимательно! Производитель указываем как на сайте донора. И сопутствующие товары добавляем по 5 шт можно из разных категорий.

Делаем отчёт о проделанной работе в Excel

Товаров около 300

Цена за одну позицию 10 руб

Если понравится исполнитель в дальнейшем будем сотрудничать. Работы много!

MODX
10 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyAltunin
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Благодарю за сотрудничество Андрея! Быстро вник в работу и по срокам не подвёл. Всё сделал качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую! Отдельная благодарность Дмитрию за то, что он пошел на встречу при выборе варианта оплаты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndreyAltunin
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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