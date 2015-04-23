Наполнение сайта

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Закрыт30 заявок310 просмотров

Наполнить сайт материалами. Материалы копируем с другого сайта

Кол-во копируемых-заполняемых полей до 25 + 4 картинки

Указать стоимость за один материал в руб.

Общее кол-во до 300

10 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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