Требуется заполнять каталог по принципу: марка авто -> модель -> год выпуска, -> объем двигателя. Далее номера 11 запчастей (колодки перед/зад, тормозные диски, фара, лобовое стекло и прочее). Подробно в приложении ...
Наполнение сайта
Наполнить сайт материалами. Материалы копируем с другого сайта
Кол-во копируемых-заполняемых полей до 25 + 4 картинки
Указать стоимость за один материал в руб.
Общее кол-во до 300
Заявки фрилансеров
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