Ищу опытного и аккуратного специалиста наполнить сайт, движёк MODx. Задание: Даётся определённый сайт с которого будет копироваться вся информация, а именно: 1. Раздел-подкатегория-товар. (если создаём раздел, подкатегорию или товар, обязательно вписываем ...
Наполнение автомобильного каталога
Требуется заполнять каталог по принципу: марка авто -> модель -> год выпуска, -> объем двигателя.
Далее номера 11 запчастей (колодки перед/зад, тормозные диски, фара, лобовое стекло и прочее).
Подробно в приложении
По стоимости за 1 машину жду ваших предложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Есть сайт. Нужно с разных ip и с разных логинов оставить разный комментарий.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить 35 товаров. 1.Добавляем название, title, description по шаблону 2. Характеристики берем с сайта производителя и переводим на русский, пример http://benmahobby.com/productshow.asp?id=824&pst=1001001001 3. Ищем и добавляем фото без копирайтов(фото должны быть большими, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте есть тема студии web сайтов на вордпресс...необходимо изменить ее и наполнить содержимым...аналог сайта есть,все вопросы в личку....предлагайте расценкиНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются авторы с функциями контент-менеджера для информационных сайтов по темам: 1. Строительство, отделка, ремонт 2. Обслуживание и ремонт автомобилей 3. Новорожденные: уход, развитие, здоровье 4. Денежные переводы и услуги банков ...Наполнение сайтов58 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 5-10 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии будут предоставлены. Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес, этаж, цена), добавлять фотографии и небольшой ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно произвести перенос 70-80 статей с одного сайта на другой (текст + фото). В одном копируйте с сайта, в другом заливаете в админку (MODx). Делаете вручную. Одинаково и красиво форматируете текст.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
На выходе нужен файл с колонками "Группа товаров" "Поставщик" "Сайт поставщика" "Сайт на Alibaba.com" если возможно, "Электронная почта". По всем поставщикам (на сайте написано что 4,2 млн).Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, требуется наполнить сайт контентом. Поставить 2 слайда объекта на главную страницу. Сайт по ссылке www.evp-liana.com/test Предлагаем Цену !Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести весь контент (только русский вариант) с сайта http://www.sorter.eu/ru/ на новый сайт , работающий на джомле. жду предложений с указанием стоимости и сроков. Желательно примеры ваших работ.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад