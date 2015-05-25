1. создать банер бренда по принципу: http://ninabeauty.ru/how/ 2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке 3. внести банер и описание в соотвествующие поля в админке Требуется ...
Заполнить интернет-магазин раздел - ORLA (клавишные)
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом сайте или официальном) и видео если есть. Также заполнить (выбрать) свойства на каждом языке.
Движок магазина на Image CMS.
Тематика — музыкальное оборудование, раздел - ORLA (клавишные), около 30 позиций (список высылаю потом)
В прикрепленном файле - инструкция как заполнять позиции.
Стоимость за 1 позицию - 5 грн
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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