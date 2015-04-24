Необходимо найти и проставить в определенную форму (таблицу) ссылки на товары с разных сайтов. Т.е. надо зайти на заданный сайт и найти на нем заданные товары. Ссылку на каждый найденный товар надо занести в специальную ...
Заполнить каталог
Для выполнения задания требуются базовые знания фотошопа.
1. создать банер торговой марки (требования - http://ninabeauty.ru/how/)
2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке
3. вбить в админке банер и описание в соотвествующие поля
Требуется очень много позиций.
Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. цену за 1позицию (банер+описание)
2. сколько позиций готовы взять
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