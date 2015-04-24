Заполнить каталог

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Закрыт5 заявок186 просмотров

Для выполнения задания требуются базовые знания фотошопа.

1. создать банер торговой марки (требования - http://ninabeauty.ru/how/)

2. найти в сети описание этого бренда (пару абзацев) на руском языке

3. вбить в админке банер и описание в соотвествующие поля

Требуется очень много позиций.

Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. цену за 1позицию (банер+описание)

2. сколько позиций готовы взять

10 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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