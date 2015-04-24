Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...
Заполнить интернет-магазин - Духовые инструменты
Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом сайте или официальном) и видео если есть. Также заполнить (выбрать) свойства на каждом языке.
Движок магазина на Image CMS.
Тематика — музыкальное оборудование, раздел — Духовые инструменты (флейты, саксофоны, тромбоны, корнеты, и др) , около 100 позиций (список высылаю потом).
В прикрепленном файле — инструкция как заполнять позиции.
Стоимость за 1 позицию — 5 грн
Заявки фрилансеров
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