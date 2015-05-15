Собрать ссылки на заданные товары с нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок228 просмотров

Необходимо найти и проставить в определенную форму (таблицу) ссылки на товары с разных сайтов. Т.е. надо зайти на заданный сайт и найти на нем заданные товары. Ссылку на каждый найденный товар надо занести в специальную таблицу.

Объем примерно 60 товаров на 30 сайтах. Т.е. теоретически надо найти и вставить примерно 1800 ссылок. На самом деле ссылок будет меньше на 30-50 процентов, потому что не на всех сайтах есть все искомые товары.

Присылайте предложения с ценой, пожалуйста.

10 лет назад
NIK-aleks
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Сотрудничеством довольны. Все разумно и по делу. Думаю будем и дальше сотрудничать
Добросовестный заказчик, оплата во время, тз на уровне, появятся вопросы без проблем пояснят. Все четко, продолжаем сотрудничать. Рекомендую и вам сотрудничать с Алексеем.

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад