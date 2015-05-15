Необходимо заполнить интернет-магазин (image.musician.ua) товаром с описанием (три языка), грамотно. Описание на русском (берем на старом сайте) + описание на украинском (переводим самостоятельно) + описание на английском (берем на сайте производителя) + фото (на старом ...
Собрать ссылки на заданные товары с нескольких сайтов
Необходимо найти и проставить в определенную форму (таблицу) ссылки на товары с разных сайтов. Т.е. надо зайти на заданный сайт и найти на нем заданные товары. Ссылку на каждый найденный товар надо занести в специальную таблицу.
Объем примерно 60 товаров на 30 сайтах. Т.е. теоретически надо найти и вставить примерно 1800 ссылок. На самом деле ссылок будет меньше на 30-50 процентов, потому что не на всех сайтах есть все искомые товары.
Присылайте предложения с ценой, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
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