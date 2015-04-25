Наполнение сайта обуви

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок230 просмотров

Требуется провести работу по поиску современных кроссовок и кед, найти фотографии в 2-3 ракурсах , сделать мини описание и подобрать цену. После этого наполнить всю информацию в карточки товара. Поиск фото, обработка, написание описания в несколько строчек и добавление на сайт - 20 рублей за позицию. Позицию нужно около ста. Сайт на джумле. Компонент виртуемарт. Связь только в скайпе.

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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