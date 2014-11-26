Разрабатываю сайты любой сложности на чистом PHP / Yii
Разрабатываю сайты любой сложности на чистом PHP / Yii framework
Написание различных парсеров, скриптов
Кроссбраузерная валидная верстка (fixed, adaptive, responsive) с соблюдением семантики
Мои основные скиллы и знания:
- PHP 5.*
- pure php
- ООП
- Yii framework 1 / 2
- mysql
- RESTful API
- AJAX
- Git
- javaScript
- jQuery
- Bootstrap 2.3 / 3
- LESS
- Codeigniter
- MODx Revo
- SEO оптимизация
- Администрирование *nix
- Есть опыт создания клиент - серверных приложении на Delphi + Firebird \ InterBase
- Qt C++, C, fasm
С готовыми CMS' ками (а-ля joomla, wordpress, drupal и т.д.) не работаю!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$158
9 баллов
9 лет назад
Да, работает четко. Удобная система подсчета времени и хорошее понимание чужого кода.
Ответный отзыв
Все ок! Рекомендую!
$21
10 баллов
9 лет назад
Азамат оперативно все сделал - идеал.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую!
$60
9 баллов
9 лет назад
Много подводных камней, создает переключатель в одну сторону "вкл". Далее за "выкл" просит ещё денег, мол дополнительная доработка.
Ответный отзыв
Не советую работать с этим заказчиком, не ценит чужое время.
$15
10 баллов
9 лет назад
Спасибо!!!!
Ответный отзыв
Все ок. Спасибо за сотрудничество!
$50
7 баллов
9 лет назад
давать задание четко правки любые будут стоить дорого
Ответный отзыв
не совсем понимает чего хочет и меняет задачи походу дела. Была проблема с оплатой на целых 2 недели. В связи с этим остался некий осадок... В целом сотрудничество состоялось
Веб-программирование
8 отзывов
$10/час
от $20
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