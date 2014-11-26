justdo_it

Азамат justdo_it

 
31 годКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разрабатываю сайты любой сложности на чистом PHP / Yii

Разрабатываю сайты любой сложности на чистом PHP / Yii framework

 

Написание различных парсеров, скриптов

  

Кроссбраузерная валидная верстка (fixed, adaptive, responsive) с соблюдением семантики

Мои основные скиллы и знания:

  • PHP 5.*
  • pure php
  • ООП
  • Yii framework 1 / 2
  • mysql
  • RESTful API
  • AJAX
  • Git
  • javaScript
  • jQuery
  • Bootstrap 2.3 / 3
  • LESS
  • Codeigniter
  • MODx Revo
  • SEO оптимизация
  • Администрирование *nix
Дополнительные скиллы:

  • Есть опыт создания клиент - серверных приложении на Delphi + Firebird \ InterBase
  • Qt C++, C, fasm
С готовыми CMS' ками (а-ля joomla, wordpress, drupal и т.д.) не работаю!
PHPJavascriptWordPressMySQLJoomlaBootstrapMODXDelphiDrupaljQueryAjaxYiiFirebirdGitCodeIgniterSEO-оптимизация
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Morebit
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$158
9 баллов
9 лет назад
Создать новый раздел на образовательном проекте Yii
Да, работает четко. Удобная система подсчета времени и хорошее понимание чужого кода.
Все ок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Georgyi
33 годаКиргизия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Вывод курса валют через API
Азамат оперативно все сделал - идеал.
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
9 баллов
9 лет назад
Доработать сайт
Много подводных камней, создает переключатель в одну сторону "вкл". Далее за "выкл" просит ещё денег, мол дополнительная доработка.
Не советую работать с этим заказчиком, не ценит чужое время.
Ответный отзыв
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
$15
10 баллов
9 лет назад
Чуть переделать верстку
Спасибо!!!!
Все ок. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
$50
7 баллов
9 лет назад
Натянуть шаблон Dle на простой самопис
давать задание четко правки любые будут стоить дорого
не совсем понимает чего хочет и меняет задачи походу дела. Была проблема с оплатой на целых 2 недели. В связи с этим остался некий осадок... В целом сотрудничество состоялось
Ответный отзыв
Веб-программирование
8 отзывов
$10/час
от $20
#397