Вывод курса валют через API

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Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот.
Надо выводить курс доллара к рублю.
Данные брать из этих, или любых других источников:
https://openexchangerates.org/signup/free
http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML
Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это:
- сегодняшняя дата
- сколько стоит 1 доллар
- дата последнего обновления страницы
- поле конвертации [n] USD = [n] RUB
- внизу таблица 1USD=*RUB, 5USD=*RUB, и т. д.
Плюс 2 аналогичных страницы:
- курс тайского бата к рублю
- курс доллара к тайскому бату
Задание банальное, ожидаю невысокой цены. Спасибо!
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