Вывод курса валют через API

Веб-программированиеЗавершен10 заявок271 просмотр
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Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот.

Надо выводить курс доллара к рублю.

Данные брать из этих, или любых других источников:

https://openexchangerates.org/signup/free

http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML

Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это:

- сегодняшняя дата

- сколько стоит 1 доллар

- дата последнего обновления страницы

- поле конвертации [n] USD = [n] RUB

- внизу таблица 1USD=*RUB, 5USD=*RUB, и т. д.

Плюс 2 аналогичных страницы:

- курс тайского бата к рублю

- курс доллара к тайскому бату

Задание банальное, ожидаю невысокой цены. Спасибо!

9 лет назад
Georgyi
33 годаКиргизия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
justdo_it
Азамат 
31 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$21
1 день
Азамат оперативно все сделал - идеал.
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