Создание веб портала на Perl или Python.

Задача по программированию:

Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться

документами и менеджерам проводить административный учёт. Разработан на

сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по

максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический

гипертекст. Для внедрения программного обеспечения использовать нужно

операционную систему Линукс, язык либо Perl, либо Python в контексте веб-сервера

Apache, со всеми данными расположенными на том же физическом сервере в базе

данных MySQL. Если необходим Прокси сервер, можно использовать либо Apache, либо

Nginx. РНР -категорически нельзя использовать.

Описание интерфейса:

На главной странице расположены два элемента: таблица для логина (ячейки для

ввода Имени пользователя и пароля,и кнопка "login") и ссылка

"Зарегестрироваться". Сссылка "Зарегестрироваться" ведёт на страницу регистрации

нового пользователя. Кроме стандартных данных (имя, фамилия, телефон, день

рождения, орг.титул, домашний адрес) также есть ячейка "Административный код"

при правильном указании которого новый пользователь становиться администратором

портала. Если административный код не введён или неправильный, новый

пользователь становиться обычным пользователем без административныхх привелегий.

После заполнения формы, пользователь нажимает кнопку "Submit" и сервер создаёт

нового пользователя с данными записаными в базу данных. После успешной записи

нового зачёта пользователя, об этом информируется на страничке, и опять

загружается главная страница с таблицой для логина.

Когда пользователь вводит свое имя и пароль и нажимает кнопку Login, загружается

домашняя страница пользователя в портале. Первая функция на домашней странице --

это архив файлов, который первоначально пустой. Под списком файлов есть

кнопка/ячейка для аплоудинга файлов и кнопка "Upload". Пользователь навигирует

до нужнего файла на местном диске, выбирает его, а затем после нажатия кнопки

Upload этот файл записывается в базу данных и отображается в списке файлов.

Домашняя страница пользователя также имеет список пользователей портала --

табличка со всеми зарегестрировавшимися именами пользователей и ссылка на домашнюю

страницу данного пользователя. Админы могут при загрузки ссылки других

пользователей загружать их домашние станицы и иметь доступ к их файлам. Админы

также имеют доступ к логу каждого доступа данного пользователя к порталу с

отображением IP адреса доступа и регистрационная сводка WHOIS с информацией

владельца данного IP адреса.

Все пользователи (админы и обычные пользователи) при загрузки домашней страницы

другого пользователя также имеют возможность оставить данному пользователю

текстовое сообщение. Последняя функция на домашней странице каждого пользователя

-- это входящие сообщения, отображающие дату, время, имя пославшего

пользователя, и сам текст сообщения.

Там надо ещё добавить одну функцию -- чтобы обычные пользователи могли зашаривать какие-либо из своих файлов с какими-либо другими пользователями так, что когда тот, комy назначен файл загружает домашнюю страницу того, кто зашаpил файл, то те файлы будут там в спискe с ссылками на содержание самого файла.