Интернет-магазин

Нужен парсер, который бы сравнивал цены по ссылках из файла Эксель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет
Необходимо написание продающего Интернет-магазина продающего двери с актуальным внешним видом и интуитивно понятным расположением разделов и товаров.
Админка на джумле (обсуждается) с корзиной и всем необходимым функционалом. Имеется перспектива сео продвижения его же, но в 1 очередь написание. Доменное имя имеется, более 4 лет ему.
В ответе хочу видеть:
-цену желаемую
-реальные сроки
-примеры работ
-контакт в скайпе
Так же кто наполняет товарами, текста входят ли в цену, насколько сайт буде сео-оптимизирован, какие предлагаются возможности для сайта (обратный звонок, 2 вида валют одновременно....)
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