Интернет-магазин

Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет

Необходимо написание продающего Интернет-магазина продающего двери с актуальным внешним видом и интуитивно понятным расположением разделов и товаров.

Админка на джумле (обсуждается) с корзиной и всем необходимым функционалом. Имеется перспектива сео продвижения его же, но в 1 очередь написание. Доменное имя имеется, более 4 лет ему.

В ответе хочу видеть:

-цену желаемую

-реальные сроки

-примеры работ

-контакт в скайпе

Так же кто наполняет товарами, текста входят ли в цену, насколько сайт буде сео-оптимизирован, какие предлагаются возможности для сайта (обратный звонок, 2 вида валют одновременно....)