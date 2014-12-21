CMS c нуля или фреймворке

Нужна разработка по сайту для софта/моб приложений и тд.

Собственно основная задача и самая главная: Это реализация программ с помощью поддоменов и локализации их..

Т.е. к примеру у нас есть домен: domain.ru и программа Google Chrome на Английском, русском, французком

На выходе должны быть следующее урлы:

google-chrome.en.domain.ru

google-chrome.ru.domain.ru

google-chrome.fr.domain.ru

Пример чего я хочу: http://winrar.en.softonic.com/

Собственно от Вас способы реализации? И цены за это.. Если знаете как это реализовать, будем далее разговаривать о полном ТЗ для движка!

Создание поддоменов можно на автомате, можно и в ручную!

Предпочтение исполнителям, которые работают без предоплаты или же СБС или по этапам, все это обсуждается!