Создать блок (модуль) для добавления объявления...

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать блок (модуль) для добавления объявления пользователем на magento

Имеется сайт объявлений о продаже автомобилей на magento 1.9.0.1

I. 1. Необходимо разработать и создать для него добавление объявлений такого вида http://auto.ru/cars/used/add/

2. Доработать AjaxFilter - а именно добавить ползунки для выбора мощности, пробега - вместо выбора вариантов

3. Тема ( http://themeforest.net/item/sns-nova-responsive-multipurpose-magento-theme/full_screen_preview/6843174 ) имеется

либо

II. Разработать аналог auto.ru

Указать сколько будет стоить, конкретно и срок исполнения

9 лет назад
malov
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта на wordpress

    Необходимо реализовать сайт на wordpress с каталогом товаров, категориями, постами в блоге, отзывами и другими кастомными типами контента. Верстка уже готова. Нужно ее интегрировать в движок + реализовать js. подробности - в личку Бюджет - на усмотрение исполнителя.

    WordPress
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить на сайт валюту.

    Сейчас на сайте стоит валюта доллар. которая конвертует цены в беллорусские рубли, нужно добавить евро. Более подробно, объясню в ЛС или скайпе. КМС Shop-Express ей 8 лет, нужен тот, кто уверен, в своих силах.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка модуля JoomShopping Smart Filter (Ajax)

    На сайте http://pomestiye.ru, районы Москвы необходимо сгруппировать по территориальному признаку например ЦАО, ВАО, ЮАО и т.д. с возможностью выбора целого округа или нескольких http://prntscr.com/5c5ugs http://prntscr.com/5c6eq1 . Пример: http://www.dvoryanskoe.ru/city/. Озаглавить соответствующей буквой, по ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматически переименовывать файлы при скачке

    $10

    Задание простое. У меня на фтп лежит один файл, например install.rar надо написать сктрипт автометического переименовывания файла при сскачке, например если качают по ссылке мойдомен.ру/хорошая погода.rar то и отдается хорошая погода.rar при этом же фтп ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копировать сайт

    Добрый день! Требуется копировать сайт, с небольшими правками по тексту. Так же, на первой форме требуется добавить поле "метро". Дизайн, структуру не трогаем остается такой же. сайт: http://dental-clinical.net//landingp/afn/stom_mobile/?lm_tid=2v5RmUGoDC3rzTIIsLipaTXJcjyNTDZixgAnu6YCaA2EpkBO6foz8hTFVeiFqcuX&amp;subreferrer=1884&amp;utm_content=12251452&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_source=targetmailru&amp;utm_campaign=3542285 Обратите внимание, после заполнения данных на первой странице, открывается ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсеры

    Готовы принять в команду программиста с опытом написания быстрых многопоточных парсеров. Требуется написание и дальнейшие улучшения парсера яндекс выдачи. Настройка и поддержка данного сервера. Задачи Сбор информации с яндекс выдачи по регионам, борьба с банами проксей. Распознавание движка ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Неполадки в коде.

    Доброго времени суток программисты. Ситуация следующая: слетела адаптивная мобильная верстка, видимо, кто-то из предыдущих фрилансеров, а может даже и я. Нужно либо исправить ошибку, либо обновить сайт, как вижу решение проблемы я, может у вас есть другое, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад