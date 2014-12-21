Готовы принять в команду программиста с опытом написания быстрых многопоточных парсеров. Требуется написание и дальнейшие улучшения парсера яндекс выдачи. Настройка и поддержка данного сервера. Задачи Сбор информации с яндекс выдачи по регионам, борьба с банами проксей. Распознавание движка ...
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Добрый день!
Требуется копировать сайт, с небольшими правками по тексту. Так же, на первой форме требуется добавить поле "метро". Дизайн, структуру не трогаем остается такой же.
сайт: http://dental-clinical.net//landingp/afn/stom_mobile/?lm_tid=2v5RmUGoDC3rzTIIsLipaTXJcjyNTDZixgAnu6YCaA2EpkBO6foz8hTFVeiFqcuX&subreferrer=1884&utm_content=12251452&utm_medium=cpc&utm_source=targetmailru&utm_campaign=3542285
Обратите внимание, после заполнения данных на первой странице, открывается вторая.
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