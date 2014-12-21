Создание Сайта

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Проект сайта «Покраска Детского дома»

Цель: Изменить вовлеченность общества в решение социальных проблем.

Миссия: (цель, публикуемая на сайте) Детство – это яркие краски! Победим серость и равнодушие! Проект группы «Сердца»

Задача: Привлечь внимание общественности к финансированию покраски детского приюта.

Задание. Создание социальной оболочки – презентационной страницы «Украсим Детский дом – покрасим детский дом».

Описание. Основная функциональная нагрузка контента будет представлять собой презентационную страницу, с обязательным указанием контактных данных, реквизитов для связи, целей проекта.

1) Необходимо постоянное наличие на главной странице фотографий «Было», «Стало», либо возможность переключения на режим показа «Макет дома. Наши меценаты». Либо смена данных «разделов» раз в 15,30 секунд, раз в минуту.

2) Размещение на сайте информации «Макет дома. Наши меценаты» производится с разбивкой фасада и крыши «на квадратики». Каждый квадратик будет условно «продаваться», поэтому необходим механизм присвоения «квадратику» имени «дарителя пожертвования». Жертвователь может купить «несколько участков для ремонта» – квадратиков на макете. Помимо краткой информации о жертвователе на «Макет дома. Наши меценаты», необходимо видеть четкую и яркую ссылку на список – кто и сколько пожертвовал, какие квадратики за кем закреплены – итоговый отчет. Макет должен висеть в интернет «вечно», пока существует его домен, демонстрируя имена, либо название компании жертвователя общественности. Макет будет нами взят из проекта дизайнера на реконструкцию из программ AutoCad или CorelDraw. Хотя альтернативно можно просто нарисовать «двухмерный домик с крышей в виде детского рисунка во всю главную страницу – как бы фоном нашего сайта «визитки» и «продавать – предлагать жертвователям» мы будем «квадратики» именно этого «домика». Домик разумеется должен быть красивым – ярким, похожим на желаемое (Цель).

3) Вместо форума для общения будет использоваться ссылка на группу в Facebook.

4) «Квадратики» назначает администратор, редактирует, вписывает имена жертвователей и названия компаний. Администратор размещает так-же документацию проекта – файлы: Corel Draw, AutoCad, pdf,MS Word, Jpeg, BMP.

5) Должна быть реализована возможность подгружать фотографии в альбомы «Было», «Ход работ», «Стало», «Жертвователи».

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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