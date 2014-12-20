Срочно! Исправить или сделать новую систему бронирования

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Необходимо привести в порядок расписание и систему бронирования на сайте m2033.ru.

Сайт сделан на modx.

Подробности в скайпе.

9 лет назад
Antiquest
Мария 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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