Парсер сайта

Нужна группа вк для интернет магазина украшений, количество подписчиков от 7000(80%женщин/20%мужчин). готов купить уже существующий вариант предложения пишите в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер профилей (вся информация) с сайта dou.ua . Парсится должно в таблицу mysql.
Для того что бы спарсить полный список пользователей, нужно сканировать ветки форума.
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