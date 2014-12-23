Парсер сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок255 просмотров
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Нужен парсер профилей (вся информация) с сайта dou.ua . Парсится должно в таблицу mysql.

Для того что бы спарсить полный список пользователей, нужно сканировать ветки форума.

9 лет назад
cliker
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
s-data
Сергей 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$47
1 день
Хороший исполнитель. Работа была выполнена вовремя. Рекомендую.
Приятно работать и общаться с человеком. Обсуждение хода работы без задержек. Оплата по договоренности и вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
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