Доработка сайта на Joomla

Нужно сделать несложный поисковый сервис для личных нужд. Верстка не требуется, в упрощенном виде. Только ядро/движек/ схематично, верстку потом натянут. Если можете при этом еще и сверстать очень хорошо, то вам приоритет в рассмотрении заявок! Нужно ...