Добаботки Prestashop и ее шаблона

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1) После обновления Prestashop к 1.6.0.9 перестало работать интегрированное SphinxAPI, решить проблему с декларированием PHP:

PHP Fatal error: Cannot redeclare sphPackI64() (previously declared in /var/www/*/override/classes/sphinxapi.php:126) in /var/www/*.ua/override/classes/sphinxapi.php on line 172, referer: http://*.ua/

2) В админке есть самописный модуль, после каждого обновленя магазина сьезжает стиль модуля этого модуля, каждый раз видимо правят не сам модуль, а файлы вывода модулей в админке. Нужно поправить стили самого модуля, чтоб он коректно отображался даже при установке с нуля на чистую версию Престы

3)При оформлении заказа и резистрации скрыть поле Страна, в админке только одна страна, сделать чтоб в БД вписывалась она без отображения покупателю.

4) Интегрировать JS проверки мобильного телефона во все поля мобильного телефона нового шаблона.

$(document).ready( function() {

// mobile phone handling

phone_empty_text = '+380xxxxxxxxx';

phone_default_code = '380';

phone_empty_css_font_color = '#c0c0c0';

phone_normal_css_font_color = '#000000';

function phone_clear() {

if (($('#phone_mobile').val() == '') || ($('#phone_mobile').val() == '+') ||

($('#phone_mobile').val() == '+' + phone_default_code) ||

($('#phone_mobile').val() == phone_empty_text)) {

$('#phone_mobile').val(phone_empty_text);

$('#phone_mobile').css('color', phone_empty_css_font_color);

}

}

function phone_edit() {

if ($('#phone_mobile').val() == phone_empty_text) {

$('#phone_mobile').css('color', phone_normal_css_font_color);

$('#phone_mobile').val(phone_default_code);

}

}

function phone_change() {

var phone_value = $('#phone_mobile').val();

phone_value = '+' + phone_value.replace(/\D/g, '');

$('#phone_mobile').val(phone_value);

}

// onKeydown handler

$('#phone_mobile').keydown(function(event) {

phone_change();

});

// onKeyup handler

$('#phone_mobile').keyup(function(event) {

var phone_value = $('#phone_mobile').val();

if ((phone_value == '') && (event.keyCode == 8))

$('#phone_mobile').val('+');

});

$('#phone_mobile').change(function() {

phone_change();

});

// onFocus handler

$('#phone_mobile').focus(function() {

phone_edit();

$('#phone_mobile').keydown();

});

// onBlur handler

$('#phone_mobile').blur(function() {

phone_clear();

});

// set default value and style for mobile phone fields

phone_clear();

5) Интегрировать скрипт автозаполнения емейла, если покупатель его не указал:

$('#new_account_form').submit(function() {

if ($('#guest_email').val().length

{

var phone = $('#phone_mobile').val();

var email = phone.substring(1,phone.length);

email += '@some_mail.com';

$('#guest_email').val(email);

}

return true;

});

6) С полей регистрации убрать поле Городского телефона (оставить только моб)

7)Есть шаблон с переписаным кодом для оформления заказа с выбором складов перевозчиков, надо перенести код в новую версию шаблона.

(см приложеные файлы).

8)На сайте интегрирован выбор города со списка бд, (випадающий список – фильтр), если ввести символы по которому нет городо – ничего не отображается,

модет показатся что ничего не работает, надо сделать что писало "ничего не найдено" в строке ниже (вместо названия города)

9)После выбора города дается выбрать склад перевозчика в этом городе, и после выбора города по умолчанию поле пустое, сделать чтоб по умолчанию

ставилась первая запись склада для этого города.

10)поле города хоть и выбирается со списка, но после выбора дает его редактировать. Сделать только жесткий выбор со списка

Prestashop
9 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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