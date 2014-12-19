Добаботки Prestashop и ее шаблона

Требуется тонкая настройка программы ЧерныйДракон и СайтКопи. Обе программы легкие, но не могу нормально развернуть на своем сервере. Требуется помощь. Дедлайн - сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) После обновления Prestashop к 1.6.0.9 перестало работать интегрированное SphinxAPI, решить проблему с декларированием PHP:
PHP Fatal error: Cannot redeclare sphPackI64() (previously declared in /var/www/*/override/classes/sphinxapi.php:126) in /var/www/*.ua/override/classes/sphinxapi.php on line 172, referer: http://*.ua/
2) В админке есть самописный модуль, после каждого обновленя магазина сьезжает стиль модуля этого модуля, каждый раз видимо правят не сам модуль, а файлы вывода модулей в админке. Нужно поправить стили самого модуля, чтоб он коректно отображался даже при установке с нуля на чистую версию Престы
3)При оформлении заказа и резистрации скрыть поле Страна, в админке только одна страна, сделать чтоб в БД вписывалась она без отображения покупателю.
4) Интегрировать JS проверки мобильного телефона во все поля мобильного телефона нового шаблона.
$(document).ready( function() {
// mobile phone handling
phone_empty_text = '+380xxxxxxxxx';
phone_default_code = '380';
phone_empty_css_font_color = '#c0c0c0';
phone_normal_css_font_color = '#000000';
function phone_clear() {
if (($('#phone_mobile').val() == '') || ($('#phone_mobile').val() == '+') ||
($('#phone_mobile').val() == '+' + phone_default_code) ||
($('#phone_mobile').val() == phone_empty_text)) {
$('#phone_mobile').val(phone_empty_text);
$('#phone_mobile').css('color', phone_empty_css_font_color);
}
}
function phone_edit() {
if ($('#phone_mobile').val() == phone_empty_text) {
$('#phone_mobile').css('color', phone_normal_css_font_color);
$('#phone_mobile').val(phone_default_code);
}
}
function phone_change() {
var phone_value = $('#phone_mobile').val();
phone_value = '+' + phone_value.replace(/\D/g, '');
$('#phone_mobile').val(phone_value);
}
// onKeydown handler
$('#phone_mobile').keydown(function(event) {
phone_change();
});
// onKeyup handler
$('#phone_mobile').keyup(function(event) {
var phone_value = $('#phone_mobile').val();
if ((phone_value == '') && (event.keyCode == 8))
$('#phone_mobile').val('+');
});
$('#phone_mobile').change(function() {
phone_change();
});
// onFocus handler
$('#phone_mobile').focus(function() {
phone_edit();
$('#phone_mobile').keydown();
});
// onBlur handler
$('#phone_mobile').blur(function() {
phone_clear();
});
// set default value and style for mobile phone fields
phone_clear();
5) Интегрировать скрипт автозаполнения емейла, если покупатель его не указал:
$('#new_account_form').submit(function() {
if ($('#guest_email').val().length
{
var phone = $('#phone_mobile').val();
var email = phone.substring(1,phone.length);
email += '@some_mail.com';
$('#guest_email').val(email);
}
return true;
});
6) С полей регистрации убрать поле Городского телефона (оставить только моб)
7)Есть шаблон с переписаным кодом для оформления заказа с выбором складов перевозчиков, надо перенести код в новую версию шаблона.
(см приложеные файлы).
8)На сайте интегрирован выбор города со списка бд, (випадающий список – фильтр), если ввести символы по которому нет городо – ничего не отображается,
модет показатся что ничего не работает, надо сделать что писало "ничего не найдено" в строке ниже (вместо названия города)
9)После выбора города дается выбрать склад перевозчика в этом городе, и после выбора города по умолчанию поле пустое, сделать чтоб по умолчанию
ставилась первая запись склада для этого города.
10)поле города хоть и выбирается со списка, но после выбора дает его редактировать. Сделать только жесткий выбор со списка
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