Требуется разработчик чтобы сделать фильтр для поиска на postgresql Желательно опыт работы с бета версией и JONSB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим парсер цен , который по определенной маске должен искать на конкретной странице сайта цену товара. Также в интерфейсе должна быть предусмотрена возможность аналитической обработки этой информации.
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