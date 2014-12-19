Настроить RSS для Яндекс. Новости под Dle 10

Добрый день всем Дизайн в приложении здесь - landofart.ru/Desktop.rar, прошу назвать цену и срок Цену указывайте пожалуйста ТОЛЬКО в рублях. СРАЗУ ГОВОРЮ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕ НУЖЕН! Бриф во вложении
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