Настроить RSS для Яндекс. Новости под Dle 10

Необходимо разработать и поддерживать Админку на Bootstrap Примеры http://demo.neontheme.com/dashboard/main-3/ http://themes.laborator.co/xenon/angular/#/app/dashboard-variant-1 Детальное тз после собеседования Требования: Человек должен иметь большой опыт работы с Bootstrap - если вы ни разу с ним не работали - не оставляйте свои заявки - это не интересно Наличие ...