Разработка ADMIN на Bootstrap

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок153 просмотра
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Необходимо разработать и поддерживать Админку на Bootstrap

Примеры

http://demo.neontheme.com/dashboard/main-3/

http://themes.laborator.co/xenon/angular/#/app/dashboard-variant-1

Детальное тз после собеседования

Требования:

Человек должен иметь большой опыт работы с Bootstrap - если вы ни разу с ним не работали - не оставляйте свои заявки - это не интересно

Наличие скайпа

Частый онлайн

Bootstrap
9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв