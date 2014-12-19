Оптимизация простого плагина подсчета кликов и просмотров

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки89 просмотров
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Есть простой написанный плагин для Wordpress, который подсчитывает количество просмотров и нажатий по ссылке через Ajax. Так вот, когда сайт просматривают 5000-10 000 человек, на admin-ajax.php идет большая нагрузка.

Задача такова, необходимо оптимизировать этот плагин, возможно переписать небольшой код, дабы обеспечить ему нормальную работу.

9 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
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