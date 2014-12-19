Перевести .max-модель в three.js

Требуется сконвертировать .max модель таким образом, чтобы она корректно отображалась в браузере через three.js, и привести пример отображения. Понятие корректности подразумевает в себя корректное отображение текстур в браузере.

Как НЕ должно работать: http://yo-team.ru/test2/

Как ДОЛЖНО отображаться: http://i.gyazo.com/911f5d35d478953e9ec4067844e78e82.png

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО добавлять какую-то обработку - интерфейс, управление и т.д., можно только отображение, но если не лень прикрутить тот же TrackballControls.js, это плюс - легче понять, что работа действительно сделана.

СДАТЬ:

1. готовые работоспособные файлы,

2. (!) инструкцию по конвертации и подключению (чем, как, в каком порядке).

Модель вышлю по почте или в скайп заинтересованным.