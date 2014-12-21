API Яндекс.Диск и Cloud.Mail

Необходимо для сервисов Облако@mail.ru и Яндекс.Диск реализовать возможность получения размера файла а байтах по публичной ссылке моего же аккаунта.

На примере Яндекс.Диска, имеем:

1. данные авторизации к диску (логин и пароль)

2. публичную ссылку вида https://yadi.sk/d/xxxxxxxxxxxx

3. файл по ссылке не обязательно находится в корне, может лежать в папке или подпапке, т.е. нужен какой-то рекурсивный поиск (при необходимости можно ограничиться 2-3 уровнем вложенности)

Необходимо:

Написать функцию(класс), которая бы принимала как входящий параметр публ. ссылку + данные авторизации, а выдавала размер файла в байтах.

Реализация:

Мне абсолютно всё равно, будет ли это ваша собственная разработка или будете использовать чужой класс работы с webdav, главное, чтобы это работало для обоих облачных сервисов.