Неполадки в коде.

Доброго времени суток программисты.

Ситуация следующая: слетела адаптивная мобильная верстка, видимо, кто-то из предыдущих фрилансеров, а может даже и я.

Нужно либо исправить ошибку, либо обновить сайт, как вижу решение проблемы я, может у вас есть другое, готов выслушать.

Шаблон покупной, есть офк исходники (шаблон по дефолту имеет адаптивный дизайн для всех устройств)

На сайт были установлены 2 модуля: доставка и упрощенная оплата.

Также были внесены в ручную фильтры, заменена, где-то гамма, в общем по мелочи.

Магазин на Опенкарте.

Пишите в Лс

Вот пациент, совсем забыл http://magic-talisman.ru/