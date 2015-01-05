Неполадки в коде.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки195 просмотров
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Доброго времени суток программисты.

Ситуация следующая: слетела адаптивная мобильная верстка, видимо, кто-то из предыдущих фрилансеров, а может даже и я.

Нужно либо исправить ошибку, либо обновить сайт, как вижу решение проблемы я, может у вас есть другое, готов выслушать.

Шаблон покупной, есть офк исходники (шаблон по дефолту имеет адаптивный дизайн для всех устройств)

На сайт были установлены 2 модуля: доставка и упрощенная оплата.

Также были внесены в ручную фильтры, заменена, где-то гамма, в общем по мелочи.

Магазин на Опенкарте.

Пишите в Лс

Вот пациент, совсем забыл http://magic-talisman.ru/

9 лет назад
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
9 лет назад
$20
1 день
все сделано, как оговорено.
Большое спасибо за предоставленную работу. Все отлично!
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