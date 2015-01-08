Автоматически переименовывать файлы при скачке

Задание простое. У меня на фтп лежит один файл, например install.rar надо написать сктрипт автометического переименовывания файла при сскачке, например если качают по ссылке мойдомен.ру/хорошая погода.rar то и отдается хорошая погода.rar при этом же фтп лежит файл install.rar т.е. кучу файлов создовать не надо.

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