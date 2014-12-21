Opencart - проблема с выгрузкой в маркет

Есть проблема выгрузки в яндекс маркет, неправильно выгружается статус товара. У товара стоит статус "нет в наличии", а выгружается как в наличии (available = true). Проблема на 2-х сайтах одна и та же. (стоит один и тот же модуль). Оплата на ЯД по факту.

Бюджет: 300 руб.