Opencart - проблема с выгрузкой в маркет

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Есть проблема выгрузки в яндекс маркет, неправильно выгружается статус товара. У товара стоит статус "нет в наличии", а выгружается как в наличии (available = true). Проблема на 2-х сайтах одна и та же. (стоит один и тот же модуль). Оплата на ЯД по факту.

Бюджет: 300 руб.

OpenCart
9 лет назад
alex_5432
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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