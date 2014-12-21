Вывод данных на сайте из JSON

$10
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок214 просмотров
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Нужно вывести данные в понятную таблицу из JSON.

9 лет назад
eBosh
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад