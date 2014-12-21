Доработать сайт на битриксе.

Сайт работает интегрирован с 1с, появилась необходимость передовать цены в долларах, указывать цену за долллар в админке, а на самом сайте должно выводится в рублях, при этом нужно понимать что бы корзина правильно работала и заказ формировался, как я вижу это, самое простое что бы не править карзину и заказы, оствить рубли, добавить доллоры и при смене цены в админке просто пересчитывать цену в рублях при этом перезаписываля поле с ценой в рублях.

От вас цена вопроса, и скорость выполнения.

Сделка будет безопасной так как выв будете делать сразу на сайте и что бы понимали что оплата будет, так как как и я не готово платить предоплату не зная результата. Поэтому договариваеся по цене, делаем безопасную сделку, я получаю результат, вы получаете деньги.