Победить спам в гостевой.

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Поставили reCapcha , но спама почти столько же. Можете что то поставить дополнительно, что бы спама не было.

http://disco-80.kz/guestbook/index.htm

9 лет назад
mvv999
51 годКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
giolaza
Гио 
30 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Спасибо, спам победили! Обратился во второй раз, исполнением работы очень доволен!
Рекомендую,оплата вовремя,терпеливый,адекватный