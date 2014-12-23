Победить спам в гостевой.

СРОЧНО Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net Нужно: 1) Починить корзину. Сейчас когда нажимаешь на кнопку купить, корзина не обновляется, не пишется что добавлен товар в корзину, хотя он там есть. Приходится пару раз нажимать купить или обновлять в ...