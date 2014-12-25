Сервис центр по ремонту мобильных телефонов

$2000
КопирайтингЗакрыт5 заявок277 просмотров
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Нужны: копирайтеры владеющие английским и испанским языком.

Контент: описание моделей, виды поломок и их устранения. длина статей от 1500-3000 знаков без пробелов.

обязательна оптимизация под поисковые движки используя мета тэги.

цена 30 руб за 1000 знаков

Работы много. Очень много!!! Слишком много!!!

9 лет назад
kolobok2812
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад