Сервис центр по ремонту мобильных телефонов

Статьи до 500 символов По одной на каждую тему: Медицина в Будапеште Экскурсии Будапешта Обучение в Будапеште Дети в Будапеште Автомобили в Будапеште Оплата на яндекс кошелек или карту. Благодарю за отклики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны: копирайтеры владеющие английским и испанским языком.
Контент: описание моделей, виды поломок и их устранения. длина статей от 1500-3000 знаков без пробелов.
обязательна оптимизация под поисковые движки используя мета тэги.
цена 30 руб за 1000 знаков
Работы много. Очень много!!! Слишком много!!!
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