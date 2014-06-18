Копирайтер для заполнения разделов сайтов

$838
КопирайтингЗавершен14 заявок501 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайтах, к примеру http://urls.by/hp5 внизу имеется перечень населенных пунктов с соответствующей области.

Наша задача, наполнить их информацией, чтоб каждая страница была с уникальным тематическим текстом с детективной деятельности, чтоб поисковики обратили особое внимание на этот раздел.

Необходим уникальный текст для каждого населенного пункта. Обязательно для всех густонаселенных пунктов - от 10 000 человек.

Направленный на предложение услуг "детективного агентства"

количеством символов 2500 - 3500 для каждой страницы.

Таких сайтов у нас много и работы аналогичной безлимит.

Ищем несколько копирайтеров на постоянную работу по цене 1$ за 1000 символов.

Оплата вебманями WMZ

9 лет назад
nedvij
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ja-net
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$838
30 дней
Вот приятно иметь дело с человеком! Обязательная, грамотная, одно удовольствие Работаем дальше!
Очень комфортно работать с Юрием. Четкое ТЗ, своевременная оплата, ответы на все вопросы. Надеюсь на и дальнейшее длительное сотрудничество
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