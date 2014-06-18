Копирайтер для заполнения разделов сайтов

На сайтах, к примеру http://urls.by/hp5 внизу имеется перечень населенных пунктов с соответствующей области.

Наша задача, наполнить их информацией, чтоб каждая страница была с уникальным тематическим текстом с детективной деятельности, чтоб поисковики обратили особое внимание на этот раздел.

Необходим уникальный текст для каждого населенного пункта. Обязательно для всех густонаселенных пунктов - от 10 000 человек.

Направленный на предложение услуг "детективного агентства"

количеством символов 2500 - 3500 для каждой страницы.

Таких сайтов у нас много и работы аналогичной безлимит.

Ищем несколько копирайтеров на постоянную работу по цене 1$ за 1000 символов.

Оплата вебманями WMZ