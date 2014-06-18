Копирайтер для заполнения разделов сайтов

Есть два товара: http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/ Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю. Бюджет — 500 руб. Оплата по факту выполнения всех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайтах, к примеру http://urls.by/hp5 внизу имеется перечень населенных пунктов с соответствующей области.
Наша задача, наполнить их информацией, чтоб каждая страница была с уникальным тематическим текстом с детективной деятельности, чтоб поисковики обратили особое внимание на этот раздел.
Необходим уникальный текст для каждого населенного пункта. Обязательно для всех густонаселенных пунктов - от 10 000 человек.
Направленный на предложение услуг "детективного агентства"
количеством символов 2500 - 3500 для каждой страницы.
Таких сайтов у нас много и работы аналогичной безлимит.
Ищем несколько копирайтеров на постоянную работу по цене 1$ за 1000 символов.
Оплата вебманями WMZ
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