Натянуть верстку на Drupal

Необходимо натянуть уже сверстанный и адаптированный под Drupal дизайн сайта. Дизайн – простой, имеет строгую иерархию разделов.

Нужно сделать так, чтобы не пришлось делать каких-то кардинальных изменений в дизайне. По большему счету, весь функционал, присутствующий в сверстанных страницах – уже адаптирован под возможности системы и местами имеет шаблонный вид.

По мимо натяжки, необходимо установить стандартный форум друпала