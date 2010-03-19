Натянуть верстку на Drupal

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок243 просмотра

Необходимо натянуть уже сверстанный и адаптированный под Drupal дизайн сайта. Дизайн – простой, имеет строгую иерархию разделов.

Нужно сделать так, чтобы не пришлось делать каких-то кардинальных изменений в дизайне. По большему счету, весь функционал, присутствующий в сверстанных страницах – уже адаптирован под возможности системы и местами имеет шаблонный вид.

По мимо натяжки, необходимо установить стандартный форум друпала

Drupal
15 лет назад
rustam-kireev
Киреев 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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