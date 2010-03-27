Собрать сайт под Joomla и натянуть дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок211 просмотров

Требуемый функционал Joomla:

- поиск

- верхнее простое меню

- боковое простое двухуровневое меню

- четыре информационных модуля на главной

- модуль типовой страницы с выбором следующих опций: заголовок (обязательно), текст, таблица (возможность установки любого количества строк и колонок), список ссылок.

- лайбокс-галерея (на основе morfeo, с генерацией превьюшек).

- возможность настройки ЧПУ.

- возможность установки ссылок-якорей на внутренних страницах.

Дополнительно нужно сделать:

- скрипт рандомной ротации картинок (по типу как вот здесь: http://dirty.ru/).

- на главной будет флеш-карта, ведущая на якоря на одной из внутренних страниц. Флеш делать не нужно, нужно будет просто вставить его на сайт.

- установить сайт на хостинг заказчика.

Шаблон единый для всех страниц, меняется только область контента. Макет резиновый, дам в виде psd. Заинтересовавшимся вышлю макет.

Joomla
15 лет назад
namruts
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$250
3 дня
Алексей сработал на 10 баллов. Быстро и качественно, в ходе работы предложил ряд наилучших решений. Кроме того (и это немаловажно), с Алексеем просто приятно общаться. Спасибо, буду обращаться еще.
Сергей отличный заказчик, достойно оплачивающий работу. Задача была поставлена четко, все ньюансы в процессе работы понятно разъяснялись. Оплата проведена во время, в заранее установленные сроки. Спасибо за проект :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад