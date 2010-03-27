Собрать сайт под Joomla и натянуть дизайн

Требуемый функционал Joomla:

- поиск

- верхнее простое меню

- боковое простое двухуровневое меню

- четыре информационных модуля на главной

- модуль типовой страницы с выбором следующих опций: заголовок (обязательно), текст, таблица (возможность установки любого количества строк и колонок), список ссылок.

- лайбокс-галерея (на основе morfeo, с генерацией превьюшек).

- возможность настройки ЧПУ.

- возможность установки ссылок-якорей на внутренних страницах.

Дополнительно нужно сделать:

- скрипт рандомной ротации картинок (по типу как вот здесь: http://dirty.ru/).

- на главной будет флеш-карта, ведущая на якоря на одной из внутренних страниц. Флеш делать не нужно, нужно будет просто вставить его на сайт.

- установить сайт на хостинг заказчика.

Шаблон единый для всех страниц, меняется только область контента. Макет резиновый, дам в виде psd. Заинтересовавшимся вышлю макет.