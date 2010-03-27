Здравствуйте, уважаемые! Разработан дизайн (psd) для Интернет-магазина. Изначально планировался под Amiro, но от этого движка отказались. От вас жду предложений по качественной open source CMS, срокам и стоимости вёрстки и интеграции ...
Собрать сайт под Joomla и натянуть дизайн
Требуемый функционал Joomla:
- поиск
- верхнее простое меню
- боковое простое двухуровневое меню
- четыре информационных модуля на главной
- модуль типовой страницы с выбором следующих опций: заголовок (обязательно), текст, таблица (возможность установки любого количества строк и колонок), список ссылок.
- лайбокс-галерея (на основе morfeo, с генерацией превьюшек).
- возможность настройки ЧПУ.
- возможность установки ссылок-якорей на внутренних страницах.
Дополнительно нужно сделать:
- скрипт рандомной ротации картинок (по типу как вот здесь: http://dirty.ru/).
- на главной будет флеш-карта, ведущая на якоря на одной из внутренних страниц. Флеш делать не нужно, нужно будет просто вставить его на сайт.
- установить сайт на хостинг заказчика.
Шаблон единый для всех страниц, меняется только область контента. Макет резиновый, дам в виде psd. Заинтересовавшимся вышлю макет.
Выбранный исполнитель
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